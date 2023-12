Italien will Weihnachtstraditionen in den Schulen künftig schützen und verhindern, dass Weihnachtsfeiern in „Winterfeste“ umbenannt werden. Die Rechtspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) rund um Premierministerin Giorgia Meloni brachte einen Gesetzentwurf im Parlament ein, das unter anderem das Aufstellen von Weihnachtskrippen sichert. Der Entwurf sieht auch Sanktionen für Schuldirektoren vor, die das Gesetz nicht einhalten.

Laut dem Gesetzentwurf sollen traditionelle Feiern im Zusammenhang mit Weihnachten und dem Osterfest wie Krippenspiele, Theaterstücke und andere Veranstaltungen geschützt werden. Wann das Parlament den Gesetzesentwurf diskutieren wird, ist noch nicht bekannt.

Opposition und Schulleiterverband kritisieren Gesetzentwurf

Von den Oppositionsparteien und dem Verband der italienischen Schulleiter gab es umgehend scharfe Kritik. „Die Traditionen des Landes müssen sicherlich berücksichtigt werden, aber sie per Gesetz vorzuschreiben, ist fehl am Platz“, mahnte der Vorsitzende des nationalen Schulleiterverbandes ANP Antonello Giannelli.

Der Vorsitzende des Schulleiterverbandes „DirigentiScuola“, Attilio Fratta, bezeichnete den Gesetzentwurf als „Schwindel“. Er diene nur dazu, die Aufmerksamkeit der Italiener von den wirklichen Problemen der Schule und des Landes abzulenken, so Fratta. Die Lehrergewerkschaft FLC CGIL erinnerte daran, dass Italien ein säkulares Land sei und dass “Maßnahmen wie diese, die unter anderem in die Schulautonomie eingreifen, nicht akzeptabel sind“. Von der Opposition wurden die Pläne als „lächerlich“ bezeichnet.