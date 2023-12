Sportlich läuft es für PAOK Saloniki in der griechischen Liga gut. Mit Thomas Murg und Stefan Schwab stehen zwei ÖFB-Legionäre beim Spitzenklub unter Vertrag. In der Conference schlug man unlängst Eintracht Frankfurt auswärts mit 2:1, in der Liga könnte man am Montag mit einem Sieg gegen Lamia den Rückstand auf Spitzenreiter Panathinaikos auf zwei Zähler reduzieren.

Vor mehr als einer Woche schlug man Panserraikos mit 5:0, beide Österreicher standen dabei in der Startelf, Murg traf sogar doppelt. Vielmehr im Mittelpunkt stand aber eine Aktion seines Kollegen Schwab vor dem Anpfiff. Der Ex-Rapidler sah beim Einlaufen einen Fan im Rollstuhl. Schwab klatschte daraufhin nicht nur ab, sondern hob den Buben aus dem Rollstuhl und trug ihn mit auf das Feld, wo er von allen Spielern begrüßt wurde. Ein herzerwärmender Moment.