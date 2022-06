Am Tag der Abreise zur Frauen-Fußballeuropameisterschaft in England gab es einen Schockmoment für Österreichs Team. Von 25 Spielerinnen flogen nur 24 mit: Freiburg-Legionärin Lisa Kolb wurde mittels Antigen-Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet. Auch Physiotherapeut Reinhard Wögerbauer war positiv. Die PCR-Testergebnisse stehen noch aus. „Es ist natürlich ein Rückschlag, dass wir trotz aller Vorsichtsmaßnahmen schon bei der Anreise eine Spielerin und einen Betreuer aufgrund von möglichen Coronafällen vorgeben müssen. Jetzt gilt es, die endgültigen Ergebnisse und gesundheitlichen Entwicklungen abzuwarten und dann die Situation abzuschätzen“, sagt ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann. Über das weitere Vorgehen wird in den nächsten Tagen entschieden.