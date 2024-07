Im Viertelfinale sind mit Portugal und Deutschland nicht nur zwei Mitfavoriten ausgeschieden, sondern auch ganz große Spieler, die den Fußball jahrzehntelang entscheidend geprägt haben. Einer war Toni Kroos, der schon zuvor angekündigt hat, nach der EM zurückzutreten. Die anderen beiden: Cristiano Ronaldo und Pepe, die öffentlich noch nie von Rücktritt sprachen. Aber mit ihren 39 bzw. 41 Jahren ist es sehr wahrscheinlich, dass sie nicht mehr viele Großereignisse spielen werden. Für mich ein Grund, meine Wertschätzung für diese drei Weltstars, gegen die ich auch alle spielen durfte, auszudrücken.

Toni Kroos habe ich meine gesamte Karriere über beobachtet und bereits in der Jugend mit 1860 gegen ihn und die Bayern Derbys gespielt. Er hat schnell den Durchbruch geschafft und ist für mich in den letzten zehn bis zwölf Jahren bis zuletzt einer der mit Abstand besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt gewesen. Seine Ruhe, seine Qualität am Ball, sein Passspiel – da gibt es niemanden seit Xavi oder Iniesta, der das so auf den Platz gebracht hat wie er. Toni war nie ein Kämpfer in der Defensive, trotzdem Stratege und außerordentlich spielintelligent. Mit jedem Ball hat er Botschaften ausgesendet. Zu beobachten, mit welcher Konstanz und Beständigkeit er immer auf dem Platz gestanden ist, weil er praktisch nie verletzt war, ringt mir allerhöchsten Respekt ab. Wir sprechen von 50 Spielen oder mehr pro Jahr auf Weltklasseniveau. Leider endet diese große Karriere nicht mit dem Sommermärchen. Trotzdem hat er in Deutschland die Wertschätzung erhalten, die er verdient. Die jahrelange Diskussion, Stichwort „Querpass-Toni“, war für mich völlig fehl am Platz und schlichtweg falsch.

Ronaldo und Pepe sind noch deutlich älter als Kroos (33). Aber die beiden legen eine Fitness an den Tag, die beeindruckt. Beide spielten praktisch zwei Mal 120 Minuten innerhalb von vier Tagen – atemberaubend. Pepe war gegen Frankreich überragend. Zwar ist ihm Ousmane Dembele das ein oder andere Mal enteilt. Der Altmeister hat ihn aber spätestens an der Grundlinie abgegrätscht bzw. abgeblockt. Er steht für Leidenschaft pur. Früher war er durch überharte und teilweise dreckige Spielweise bekannt. Mittlerweile ist er ein Ruhepol und geht mit seiner Erfahrung voran.

Ronaldo ist gefühlt auf einem anderen Planeten als wir Normalsterbliche aufgewachsen. Er hat trotz aller Erfolge immer noch diese Gier und Emotion. Einen verschossenen Elfmeter wie gegen die Slowakei könnte er einfach so wegwischen, aber er nimmt es sich so sehr zu Herzen und versenkt im Elfmeterschießen dann trotzdem. Genau der Umstand, immer mehr zu wollen und in den entscheidenden Momenten immer da zu sein, hat ihn so erfolgreich gemacht. Es ist kein Zufall, dass es nur sehr wenige Spieler dieser Kategorie gibt. Wenn man es selbst erleben durfte, wie schwierig es ist, so lange auf höchstem Level mithalten zu können, ringt mir dies nur eines ab: Hochachtung!