Etwas Ablenkung schadet nie – und im Falle des englischen Fußball-Nationalteams war sie auch noch hochdekoriert: Ed Sheeran stattete der Nationalmannschaft seines Landes bei der EM einen Besuch ab. England hatte im Viertelfinale gegen die Slowakei das Glück des Tüchtigen – nicht erst seit diesem Spiel sieht sich die gemessen am Marktwert teuerste Mannschaft dieser EM mit Kritik konfrontiert. Der 33-jährige Popstar schaffte vor dem Viertelfinale gegen die Schweiz (Samstag, 18 Uhr) Abhilfe: Er stattete dem Team im Hotel in Blankenhain einen Besuch ab und gab dabei seinen Hit „A-Team“ zum Besten. Ed Sheeran ist bekennender Fußball-Fan: Während der Euro wurde er schon mehrmals in den Stadien gesichtet, das Achtelfinale gegen die Slowakei, in dem Jude Bellingham die Briten in letzter Sekunde in die Verlängerung rettete und Harry Kane dort das 2:1-Siegtor schoss, erlebte der Popstar hautnah mit.