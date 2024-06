Während die fix als Sieger der Gruppe B fürs Achtelfinale der Fußball-EM in Deutschland qualifizierten Spanier sich in Düsseldorf um den Underdog Albanien (21 Uhr/ORF 1 und RTL) kümmern, rittern Italien und Kroatien im Parallelspiel in Leipzig am Montag (21.00 Uhr/Servus TV, ZDF) um den Aufstieg. Dabei war in den vergangenen Tagen Wundenlecken bei den Teams angesagt: Beide verloren gegen Spanien und waren dabei chancenlos. Italien hat aber wenigstens einen Sieg gegen die Albaner im Gepäck.