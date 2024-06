Eigenartige Ranglisten gibt es ja bei jeder Europameisterschaft - und die EM 2024 wurde nun um eine erweitert. Ein Ticketanbieter bat KI-Experten um die Durchführung einer Analyse der Gesichtsattraktivität aller Spieler, wie die „Sun“ berichtet. Dabei haben die Briten mit dem Ergebnis wohl wenig Grund zur Freude, denn sie landeten auf Platz vier – von hinten. Nur Deutschland, Frankreich und die Schweiz bekamen noch weniger Punkte.

Aus österreichischer Sicht gibt es jedoch mehr Grund zur Freude: Das ÖFB-Team landete auf Rang zehn. Der Sieg geht laut der KI an Serbien vor Italien und der Türkei. Apropos Türkei: Der attraktivste Spieler der Europameisterschaft steht in der Mannschaft von Vincenzo Montella. Mert Müldür setzte sich gegen alle anderen EM-Teilnehmer durch – vor Taras Romanczuk und (Polen) und Fabian Ruiz (Spanien). Bester Österreicher: Flavius Daniliuc. Auffallend ist jedenfalls, dass es Spieler wie Cristiano Ronaldo, Olivier Giroud oder Antoine Griezmann nicht in die Top zehn geschafft haben. Aber Schönheit liegt ja bekanntlich sowieso im Auge des Betrachters.

Aber beurteilen Sie selbst und klicken Sie sich durch die Galerie mit den Top zehn der laut KI schönsten Spieler der Europameisterschaft: