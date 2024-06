„L‘Équipe“: „Die französische Nationalmannschaft hat nicht geglänzt, aber sie hat das Wesentliche am Montag durch einen 1:0-Sieg gegen Österreich gesichert. Das Team war gegen einen oft zu aggressiven Gegner gut im Spiel, doch in der Offensive fehlte es an Durchschlagskraft und Kreativität. Nichts war leicht gegen eine raue österreichische Mannschaft, die mit den Grenzen des Schiedsrichters spielte. (...) Die österreichische Nationalmannschaft kumulierte 18 Fouls und fünf gelbe Karten und entschied sich für ein Spiel mit maximalem Einsatz.“

„Le Parisien“: „Knapper Sieg, aber großer Schrecken für Kylian Mbappé! Wenn Les Bleus die Matura machen würden, bekämen sie für ihre erste Aufgabe im Juni die Note „ziemlich gut“. Das Team war ihrem Gegner überlegen, zeigte aber zu viele offensive Schwächen, um wirklich beeindrucken zu können. Die Mannschaft von Ralf Rangnick war bis zum Schluss voller Hoffnungen, aber zu fehlerhaft, um die Tricolore zu überholen.“

„Le Figaro“: „Ohne zu glänzen, aber mit Autorität. Les Bleus starten gut in die EM, aber sorgen sich um Mbappé.“

„Le Monde“: „Kylian Mbappés gebrochene Nase überschattet Frankreichs erfolgreichen Start in die EM. Les Bleus besiegten die Österreicher nach einem harten Kampf mit 1:0. (...) Das Spiel war ein kleines Festival der verpassten Chancen, vor allem von den Stürmern Kylian Mbappé und Marcus Thuram. Les Bleus wurden von den rauen Österreichern in jeder Hinsicht hart bedrängt. Kylian Mbappé bekam dies zu spüren, als er nach einem Kontakt mit Kevin Danso in der Schlussphase des Spiels mit einem Nasenbeinbruch ausschied.“