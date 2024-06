Dass die Schotten ein durchaus fröhliches Volk sind, das gerne auch das eine oder Glas des Nationalgetränks Whisky trinkt, ist bekannt. In München zeigten die Fans des nördlichsten Lands Großbritanniens, dass sie auch beim Bier offenbar trinkfreudig und -fest sind. Seit Mittwoch füllten sich die meisten touristischen Orte in München, so etwa der Marienplatz oder der chinesische Turm nach und nach mit Anhängern in blau-weißen Trikots und Schottenröcken. Und da wurde nicht nur gesungen, sondern viel Bier getrunken, richtig viel Bier.

Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtete, sollen die Schotten etwa die Bier-Reserven des Cafés „Woerner’s“ am Marienplatz vorübergehend leergetrunken haben. Zum Glück blieb es aber bis auf eine Rauferei friedlich.

Ob die schottischen Fans heute nach dem Match gegen Deutschland aus Frust oder Freude trinken, lesen Sie hier ab 21 Uhr!