Die Fußball-Europameisterschaft 2024 steht vor der Tür und es wird spannender denn je! Begleite das Turnier mit uns und spiel beim Kleine Zeitung Tippspiel mit. Unser Tippspiel bietet Spaß und Nervenkitzel für alle Fußballfans. Außerdem erwarten dich täglich tolle Gewinne, die unter allen Teilnehmern täglich verlost werden – und auf die Sieger des Tippspiels warten als Hauptpreise sogar drei exklusive Hyundai-Modelle für ein Jahr!

Am Ende des Tippspiels werden die Hauptpreise an jene MitspielerInnen vergeben, die die meisten Punkte erzielt hat. Sollten mehrere Spieler die gleichen Punkte haben, so wird per Zufallsverfahren der Gewinner unter den MitspielerInnen mit den meisten Punkten ausgewählt.

So einfach kannst du teilnehmen: