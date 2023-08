Die „gelbe Wand“ in Dortmund ist ein Erlebnis – auch am 1. September. Da trifft Borussia Dortmund in der Bundesliga auf Heidenheim. Der BVB hofft dabei auf wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze.

Fans haben im Rahmen einer Sporthilfe Charity-Auktion dank „Melitta“ und der Kleinen Zeitung die Chance, die Partie im Signal Iduna Park hautnah mitzuerleben. Versteigert wird eine exklusive Reise nach Dortmund inklusive Übernachtung und VIP-Tickets für 2x2 Personen.

Bei einer Stadionführung erhalten die Fans zudem exklusive Einblicke hinter die Kulissen. „Ein echter Fußball-Hammer, danke an Melitta für diese Möglichkeit“, so Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir, „ich kann versprechen, dass der gesamte Erlös aus der Auktion ohne Abzüge an unsere Sportlerinnen und Sportler geht.“