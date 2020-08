Facebook

Lionel Messi verabschiedet sich aus Barcelona © (c) AFP (JOSEP LAGO)

Am Dienstag war in Spanien ein Erdbeben zu spüren, ausgelöst von einem Fax: Nach 20 Jahren kündigt Lionel Messi beim FC Barcelona.

Der Superstar wolle eine Klausel in seinem Vertrag ziehen, durch die er am Ende jeder Saison einseitig kündigen könne. Die Frist zur Aktivierung der Klausel ist aus Sicht des Vereins für die abgelaufene Spielzeit bereits im Juni abgelaufen.

Messi sieht es naturgemäß anders. Der 33-Jährige geht davon aus, dass er den Verein verlassen wird. Wohin, das scheint bereits entschieden. Messi zieht es zu seinem Ex-Trainer Pep Guardiola und Manchester City.

BREAKING: According to reports, #Messi has chosen @ManCity as his next team 🚨#ManCity #Barca pic.twitter.com/6X9nWckJkc — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) August 26, 2020

EXCLUSIVO! Segundo informação do nosso correspondente @marcelobechler, Lionel Messi decidiu jogar pelo Manchester City. O craque agora busca a rescisão de contrato com o Barcelona. #Messi #ManCity #Barcelona pic.twitter.com/H626rz0vu9 — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) August 26, 2020

Über 10 Millionen Tweets - die sozialen Medien überschlagen sich:

❗BREAKING❗ Over 10 million Tweets on Lionel Messi in just 12 Hours and still counting 😱



Messi has broken the Internet for the second time, This man is greater than football itself. 🐐⚽#Messi pic.twitter.com/dsnFsWqxvw — barcacentre (@barcacentar) August 26, 2020

Alles Gute, Martin Kind. Ein Versuch ist es ja wert:

Laut @BILD_96 beschäftigt sich #H96 Präsident Martin Kind mit einem Transfer von Lionel #Messi. "Hannover 96 ist eine Marke, die ihm gut stehen würde." so der Klubboss. — Hamofa 96 (@Hamofa96) August 26, 2020

Auch die Holländer mischen mit:

+++B R E A K I N G ! ! ! +++ Der SC Cambuur Leeuwarden (2. Liga Niederlande) verkündet die sofortige Verpflichtung von Leo #Messi. "La Pulga" habe dem Verein erklärt, natürlich per Fax, in Westfriesland für zwei Jahre anzuheuern. 🥳 https://t.co/7uXnt9V41T — Claus Hecking (@ClausHecking) August 26, 2020

Honda bringt Messi als Moto-GP-Ersatz für Marc Marquez ins Spiel:

© Honda

Die Barca-Fans sind alles andere als erfreut:

Fans des FC Barcelona protestierten gestern Abend vor dem #CampNou, nachdem bekannt wurde, dass #Messi den Klub verlassen will. pic.twitter.com/NVgtDa2kOz — DW Sport (@dw_sport) August 26, 2020

Ein Seitenhieb auf Cristiano Ronaldo darf natürlich nicht fehlen:

All of the One tenth of the

clubs that wanted clubs that want

Ronaldo Messi 🐐#Messi #Barca pic.twitter.com/dTwFzBieaL — Aditya Kuwad (@Kuwad_Aditya) August 26, 2020

In Barcelona rückt Covid an die 2. Stelle:

Everyone thought that the Pandemic would be the biggest thing of 2020.



But if Messi leaves Barca, COVID takes a second place. #Messi pic.twitter.com/eFlaWklxAN — JTevo (@Jack_tevo) August 26, 2020

Mit dem Vertrag auf der Serviette hat vor 20 Jahren alles angefangen:

It all started from here... a napkin... a damn napkin... rest is history...🐐👑#Messi #BartomeuOUT pic.twitter.com/11chyjafHV — Kanishk Mishra (@IammishraK) August 26, 2020