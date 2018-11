Der oberste Richter der Uefa, Thomas Partl, sieht die Vereine in der Verantwortung. Sie sollten die Fans früher in die Schranken weisen und nicht zu lange zuwarten. Ausschluss aus internationalen Bewerben steht im Raum.

Uefa-Richter Thomas Partl, hier mit Gattin Dragica, und seine Kollegen haben viel Arbeit © Privat

Die Ausschreitungen in den europäischen Fußball-Stadien, ausgelöst von sogenannten Fans, werden immer häufiger und größer. Zumeist ist es nur eine kleine Gruppe, die sich immer öfter sehr gewalttätig verhält und ihre Vereine in Schwierigkeiten bringt. Einer, der am besten weiß, wie arg das Verhalten der „Schlachtenbummler“ ist, ist der oberste Richter des europäischen Fußballverbandes (Uefa), Thomas Partl. „Das abscheuliche Verhalten der Fans nimmt immer mehr zu. Die Anzeigen in dieser Causa nehmen zu“, berichtet der Rosentaler.