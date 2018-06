Facebook

Österreichs Frauen dürfen auf die WM hoffen © APA/HANS PUNZ

Mit einem äußerst eindrucksvollen Auftritt wahrten Österreichs Fußballfrauen die Chance auf einen Play-off-Platz in der WM-Qualifikation. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck & Co. fertigten am Dienstag die Auswahl von Israel in Ramat Gan gleich mit 6:0 (2:0) ab und sicherten damit den zweiten Gruppenrang hinter Spanien ab. Die Gruppensieger fahren zur Endrunde, die vier besten Gruppenzweiten spielen einen weiteren WM-Platz aus.

Die Tore für die in allen Belangen klar überlegenen Österreicherinnen erzielten Katharina Schiechtl (4.), Carina Wenninger (19.), Nicole Billa (49.), Sarah Puntigam (55./Elfer), Verena Aschauer (67.) und Laura Feiersinger (88.).

Österreich hat 13 Zähler auf dem Konto und empfängt am 4. September im letzten Gruppenspiel die drei Punkte zurückliegenden Finninnen.