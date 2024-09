In der österreichischen Fußballszene ist es zu einer prominenten Pleite gekommen. Die Spieleragentur von Danijel Arnautovic - dem älteren Bruder und Manager des ÖFB-Stürmerstars Marko Arnautovic - ist insolvent. Über die Firma war im Juli ein Konkursverfahren eröffnet worden, nun ist das Ausmaß erkennbar: Bis zur Tagsatzung am Mittwoch wurden 730.000 Euro an Forderungen angemeldet, 300.000 wurden anerkannt, wie Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer der APA mitteilte.

Trotz der Zahlungsunfähigkeit soll der Betrieb fortgeführt werden. Damit dies in diesem Fall gelingt, müssten die Gläubiger in vollem Umfang bedient werden, erklärte Weinhofer. Die Entscheidung darüber soll in den nächsten Wochen fallen - bei der heutigen Prüfungstagsatzung blieb dieser Punkt offen. Ebenso unklar ist, woher die Mittel dafür kommen sollen. Von der Pleite der ARNA Sports Management GmbH, die im Bereich Sportvermittlung, Sportmanagement und der Betreuung und Vermarktung von Sportlern tätig ist, hatte zunächst der „Kurier“ berichtet. Genauere Gründe für die Insolvenz wurden damals nicht genannt.