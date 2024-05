Die Bochumer machten am Montag gegen Fortuna Düsseldorf die 0:3-Heimniederlage mit einem 3:0 (1:0) wett und gewannen auswärts das Relegationsrückspiel im Elfmeterschießen 6:5. Stöger bereitete die ersten zwei Tore vor, erzielte per Elfmeter den Ausgleich und traf auch in der Entscheidung.

51.500 Zuschauer in Düsseldorf erlebten eine von Stöger angetriebene, groß aufspielende Bochumer Elf. Zwei Flanken des 30-Jährigen, die jeweils Philipp Hofmann per Kopf verwertete (18., 66.), ließ den VfL Hoffnung schöpfen. Kurz nach dem Anschlusstreffer landete eine weitere Stöger-Flanke an der Hand von Matthias Zimmermann, den folgenden Elfmeter verwertete der Oberösterreicher sicher (70.).

Im Elfmeterschießen verwertete Stöger neuerlich souverän, die Entscheidung brachte der zwölfte Elfer, den Düsseldorfs Takashi Uchino über das Tor schoss. Bochum entging so dem drohenden siebenten Abstieg aus der Bundesliga. Bei Düsseldorf saß ÖFB-Legionär Marlon Mustapha nur auf der Ersatzbank.