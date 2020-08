Die Philadelphia Flyers haben am Mittwoch im Play-off der National Hockey League (NHL) einen 4:3-Overtime-Sieg über die New York Islanders gefeiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Raffl und die Flyers jubelten © APA (AFP/Getty)

Damit schaffte der Klub des Kärntners Michael Raffl, der 10:18 Minuten Einsatzzeit erhielt, den 1:1-Ausgleich in der "best of seven"-Serie des Eastern-Conference-Halbfinales. Kevin Hayes (2., 10.) und Sean Couturier (16.) hatten in Toronto für eine frühe 3:0-Führung der Flyers gesorgt.

Doch dank Treffern von Anders Lee (32.), Anthony Beauvillier (42.) und Jean-Gabriel Pageau (58.) schafften die Islanders noch den 3:3-Ausgleich, womit die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste. Das entscheidende Tor glückte Philippe Myers (63.) bereits nach 2:41 Minuten der Overtime. Das dritte Match der Serie findet bereits in der Nacht auf Freitag (1.00 MESZ) statt.