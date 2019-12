Marco Rossi (18) sorgt bei Ottawa 67's für Furore und für Tore am Fließband. Die NHL-Mannschaften stehen Schlange. Doch davon lässt er sich nicht beirren, und freut sich auf Thimo Nickl.

Marco Rossi wird im Juni 2020 von der NHL gedraftet © GEPA pictures

Das Internet ist eine großartige Erfindung. Insbesondere für Freunde des gepflegten Pucksports. So können Woche für Woche die Erfolgsmeldungen um Marco Rossi verfolgt werden. In der Umgebung Ottawas hat der 18-Jährige, der 2018 sein Übersee-Abenteuer gestartet hatte, mit seinen Leistungen einen wahren Hype ausgelöst. Dass er früher oder später in der NHL spielen wird, gilt als unumstößliches Faktum. Für den bevorstehenden NHL-Draft, wo Mannschaften aus den besten Nachwuchsspielern wählen, wird er mittlerweile unter den Top-10 gehandelt.