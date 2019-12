Thomas Vanek hat nach wie vor bei keinem NHL-Team unterschrieben. In der Zwischenzeit coacht der 35-Jährige ua. seinen Sohn bei der Nachwuchsmannschaft von Stillwater im US-Bundesstaat Minnesota.

Während viele österreichische Eishockey-Fans noch auf ein Comeback von Thomas Vanek in der NHL hoffen, glauben andere, dass Österreichs bester Eishockey-Spieler aller Zeiten sein letztes Spiel bereits absolviert hat. Offiziell heißt es, so verlautbarte zumindest sein Manager Herwig Straka gegenüber der Kleinen Zeitung, dass Anfang des Jahres eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Der 35-Jährige engagiert sich in der Zwischenzeit im Eishockey-Nachwuchs von Minnesota.