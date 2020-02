Am Wochenende geht in Klagenfurt der Österreich Cup 2020 über die Bühne. Österreichs Eishockey-Team tritt in diesem Vier-Nationen-Turnier gegen Norwegen, Dänemark und Frankreich an.

Wen nimmt Roger Bader zur WM mit? © APA/HELMUT FOHRINGER

Teamchef Roger Bader sieht das Turnier als gute Gelegenheit für junge Spieler, ihre Visitenkarte abzugeben und sich für die B-WM im April in Slowenien zu empfehlen."So gut wie jeder Spiel ist eine Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft", sagte Bader am Montagabend im Gespräch mit der APA. Und somit kämen auch die Spieler bei dem Turnier für den möglichen WM-Kader infrage. Auf die Frage, ob er denn schon bestimmte Namen im Kopf habe, ließ er sich aber nicht in die Karten schauen: "Jeder, der hier ist, kann seine Visitenkarte abgeben und zeigen, was in ihm steckt. Hier werden die Spieler auf ihre internationale Tauglichkeit geprüft."

Gegner kennt man gut

Bader nimmt das Turnier mit zehn Spielern der A-WM 2019 in der Slowakei und insgesamt 13 U24-Spielern in Angriff. Die Gegner, die am Wochenende auf die Österreicher warten, kennt man gut. Bader geht davon aus, dass Norwegen und Frankreich mit vielen erfahrenen Spielern anreisen werden. Was die Stimmung in Klagenfurt angeht, hofft er auf eine gut gefüllte Halle: "Unser Ziel ist es jedenfalls, gute Spiele zu zeigen und dann auch gewinnen zu können." Dabei sei das Resultat natürlich wichtig - "aber besonders kommt es natürlich auf den Auftritt an."

Das Turnier wird am Freitag um 16.15 Uhr mit der Partei Dänemark gegen Frankreich eröffnet, um 20.00 Uhr tritt Österreich gegen Norwegen an. Am Samstag spielen dann die Gewinner der beiden Freitag-Partien gegeneinander um den Turniersieg, für die Verlierer vom ersten Tag geht es im direkten Duell um Platz drei. Das zweite Spiel der österreichischen Mannschaft ist für Samstag, 20.00 Uhr, angesetzt.