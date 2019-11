Österreichs einziger Schweden-Legionär Konstantin Komarek ist seit einigen Wochen verletzt. Eine Rückkehr in die EBEL schließt der Stürmer, der vor wenigen Tagen Papa geworden ist, in naher Zukunft aus.

Konstantin Komarek © APA/HELMUT FOHRINGER

Langsam aber sicher wird es ruhiger in Schweden. Die Tage sind bedeutend kürzer, die Temperaturen sinken - nur in den Eishallen ist es richtig heiß. Als zuletzt der erst 18-jährige Nils Höglander von Rögle BK den Puck via Lacrosse-Style in die Maschen schickte, zuckte das Land völlig aus (siehe weiter unten).