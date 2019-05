Großbritannien kämpft bei der Eishockey-A-WM in Kosice gegen den neuerlichen Abstieg. Im Vorjahr sicherten sich die Insulaner überraschend den Aufstieg in die Elite.

Ben Lake von Conventry Blaze erzielte in der abgelaufenen EIHL-Saison 35 Treffer und leistete 43 Torvorlagen © (c) Scott Wiggins (Scott Wiggins)

Noch bevor Österreich die Weißrussen im Mai 2018 mit 4:0 vom Eis in Kopenhagen geschossen und damit einen Tag nach der bitteren 2:5 gegen Frankreich den Verbleib in der Eishockey-Elite gesichert hatte, ereignete sich eine große WM-Sensation: Zum ersten Mal in der Eishockey-Neuzeit (nach 1994) qualifizierte sich Großbritannien für eine A-WM. Neben Italien konnten sie Kasachstan, Slowenien Ungarn und Polen in die Schranken weisen.

