Eine Art Belagerungszustand herrscht seit einigen Tagen rund um die Eisarena in Kagran. Die Glastüren zu den Eishockey-Kabinen an der Ostseite gibt Fans das ein oder andere Geheimnis preis, jede Bewegung im Innenraum wird verfolgt. Zwischen den grauen Betonwänden ist jenes Ungleichgewicht, das auf dem Eis herrscht, nicht zu bemerken. Die Profis leben hier quasi Tür an Tür. Und dennoch existiert er, der Klassenunterschied. Während sich linkerhand über 6000 NHL-Spiele in der Kabine der Kanadier versammeln, muss die rot-weiß-rote Auswahl gegenüber mit den durchaus ebenfalls bemerkenswerten 412 NHL-Partien von Michael Raffl das Auslangen finden.

