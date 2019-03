Facebook

ICE HOCKEY - IIHF WC, FRA vs AUT © (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Stefan Ulmer gilt als Mister Zuverlässig. In den vergangenen neun Saisonen bei NL-Traditionsklub Lugano, und natürlich auch für das österreichische Nationalteam. Doch bei den Tessinern wurde der 28-jähriger Dornbirner bereits verabschiedet. Wie auch Topscorer Gregory Hofmann (wechselt zu EV Zug) sowie der lettische Goalie Elvis Merzlikins (versucht sich in Nordamerika). Für Lugano streifte Ulmer bisher 444 Mal das Trikot der Bianconeri über. In 430 NL-Spielen erzielte er 29 Tore und leistete beachtliche 92 Assists.

