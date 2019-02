Ab heute gastiert Österreichs Eishockey-Nationalteam in Klagenfurt. Im Fokus stehen für Teamchef Bader die Torhüter, die bei ihren EBEL-Klubs in die Reservisten-Rolle gerückt sind.

Für Bernhard Starkbaum und Co. brennt der Hut © APA/EPA/FILIP SINGER

Es gab im österreichischen Eishockey eine Zeit, als oft von „Kärntner Mafia“ die Rede gewesen ist. Davon besonders betroffen waren frühere dubiose Entscheidungen im Bundesliga-Alltag. Allerdings gab es auch interessante Vergabe-Muster von internationalen Turnieren. So galt es für das Nationalteam als gesetzt, in Klagenfurt aufzuschlagen. Wie bei den B-WMs (1982, 1992), den A-WM-Qualifikationen (1997, 1998) oder den Olympia-Qualifikationen (2001, 2005). Zuletzt beim Österreich-Cup 2011 (mit den Gegnern Schweiz, Slowakei, Weißrussland). Mittlerweile gilt Wien als neues Hauptquartier. Daher bietet Team Austria heimischen Eishockey-Fans die seltene Chance, ihnen ab heute in Klagenfurt auf die Kufen zu blicken. Für Teamchef Roger Bader ist es schon ein wichtiger Baustein in der WM-Vorbereitung mit Blick auf Bratislava 2019 (ab 10. Mai). Mit hochkarätigen Gegnen: Norwegen, Frankreich und Dänemark.

