Eishockey-Österreich und Olympia bieten eine ambivalente Erinnerungen. Nicht nur wegen Sotschi 2014. Damals schoss Markus Peintner bei der Qualifikation 2013 in Bietigheim/Bissingen Team Austria zu den Spielen in Russland. Und erst als die NHLer Veto eingelegt hatten, wurde er für den 25-Mann-Kader nominiert. Dieses Mal gilt die Slowakei als großer Favorit, die rot-weiß-rote Mannschaft sieht sich für die bevorstehenden Aufgaben in Bratislava als Außenseiter. Kasachstan und Ungarn sind die weiteren Gegner.