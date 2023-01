Mit einem knappen 5:4-Heimsieg in der Verlängerung konnte der VSV gegen den direkten Konkurrenten Linz wichtige zwei Punkte einfahren und damit den vierten Tabellenplatz erfolgreich verteidigen. Dabei lagen die Adler nach 22 Minuten bereits mit 1:3 zurück, konnten mit Fortdauer des Spiels das Geschehen aber immer mehr an sich reißen und konnten das Duell schließlich bis zur 41. Minute drehen.



Anthony Luciani, Alexander Rauchenwald und Andrew Desjardins sorgten für eine 4:3-Führung. Doch die Black Wings schlugen 79 Sekunden vor dem Ende noch einmal zurück. Blaz Tomazevic sorgte schließlich in der Verlängerung für den verdienten dritten blau-weißen Sieg in Folge.

Vertragsverlängerung

Auch wenn sich die Villacher Adler aktuell mitten im Kampf um einen Platz in den Top sechs befinden, wird hinter den Kulissen bereits seit Wochen am Kader für die nächsten ein bis zwei Saisonen gearbeitet. Schon in den letzten Wochen konnte man einige wichtige Stützen an den Verein binden. Allen voran Alexander Rauchenwald, der gleich für drei weitere Saisonen unterschrieb. Anthony Luciani und Blaz Tomazevic konnten zudem bis zum Ende der Saison 2023/24 gebunden werden.

Als vierter im Bunde konnte nun auch Marco Richter in Villach gehalten werden. Die Adler einigten sich mit dem Stürmer über eine Zusammenarbeit für die nächsten zwei Saisonen. „Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich in Villach und beim VSV sehr wohl fühle. Das Team ist richtig stark, und wir wollen gemeinsam noch viel erreichen“, freut sich der 27-jährige über seinen Verbleib in der Draustadt.

Geschäftsführer Martin Winkler sieht in Richter einen wichtigen Baustein für die nächsten Jahre: "Er ist mit seinem Einsatz und seinem Kampfgeist ein enorm wichtiger Teil des Teams, der zudem weder sich noch den Gegner schont. Außerdem hat er sowohl offensiv als auch defensiv große Qualitäten. Wir sind sehr froh, dass wir ihn gleich um zwei weitere Jahre verlängern konnten.“