Die schwierigen Anreisebedingungen durch den Schneefall waren verantwortlich, dass die Partie zwischen Bozen und dem VSV um eine Stunde später angepfiffen werden musste. Die Hausherren wollten sich für die 3:6-Niederlage in Villach revanchieren, was die Adler aber nach einer starken Vorstellung nicht zuließen. Gestützt auf einem famosen J.P. Lamourex hielt der VSV lange die Null, um im dritten Abschnitt eiskalt zuzuschlagen.

Es entwickelte sich ab der ersten Sekunde ein Duell auf Augenhöhe, das in den ersten 40 Minuten mehr Möglichkeiten für die Hausherren ergab. Wobei der VSV ebenfalls zu hochkarätigen Chancen kam, aber vorerst am ebenfalls exzellenten Bozen-Schlussmann Sam Harvey scheiterten.

Im Schlussabschnitt änderte sich wenig am Szenario, beide Teams forcierten die Offensive, Möglichkeiten waren daher eine logische Folge auf beiden Seiten.

Den ersten Treffer erzielte nicht unverdient der VSV. Nach einem harten Schuss von der blauen Linie konnte Harvey die Scheibe nur abprallen lassen, den Rebound versenkte Blaz Tomazevic eiskalt. Fast augengleich passierte der Ausgleich zum 1:1. Der VSV-Keeper konnte ebenfalls einen Schuss nicht festhalten, Mike Halmo war am schnellsten am Puck. Der Ausgleich verunsicherte die Adler aber nicht, die aus einem schnellen Konter erneut in Führung gingen. Gegen den knallharten Schuss von John Hughes hatte Harvey keine Chance. Anthony Luciani fixierte mit dem 3:1 den nächsten VSV-Sieg.