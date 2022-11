VSV-Urgestein Gerhard Unterluggauer zieht es erneut nach Deutschland. Der ehemalige VSV-Trainer und -Sportmanager (2018 bis 2021) unterschrieb bis zum Ende der Saison einen Vertrag als U20-Trainer beim deutschen Traditionsverein Starbulls Rosenheim (Oberliga Süd). „Er ist der ideale Entwickler für unsere Spieler an der Schwelle zum Erwachsenen-Eishockey, sportlich wie menschlich. Vor allem identifiziert er sich voll mit unseren Werten und mit unserem Nachwuchskonzept“, wird Starbulls-Geschäftsführer Daniel Bucheli auf der Klubseite zitiert.



Bereits von 2016 bis 2018 werkte Unterluggauer in Deutschland als Head Coach bei den Heilbronner Falken (DEL 2), nun zieht es ihn in den Nachwuchs. „Mein Engagement kam sehr kurzfristig zustande. Vor ein paar Tagen hat mich Bernd Kühnhauser (U20-Co-Trainer), mit dem ich zwei Jahre in Düsseldorf zusammen gespielt habe, gefragt, ob ich Interesse hätte. Zwei Tage später bin ich schon im Auto gesessen“, erzählt der Villacher, der vom professionellen Umfeld in Rosenheim begeistert ist. „Ganze sieben Nachwuchstrainer sind hauptamtlich beim Verein angestellt, der Klub will kurz- bis mittelfristig zumindest in die DEL 2 aufsteigen. Und dafür ist ein starker Nachwuchs das Fundament. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der Jugend und darauf, mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben zu können.“, ist der 46-jährige voller Tatendrang.



Sein Vertrag läuft bis April nächsten Jahres, wie es danach weitergeht, lässt er offen: „Ich wollte eigentlich nicht mehr hauptberuflich als Coach tätig sein, doch wer weiß, ausschließen will ich jetzt einmal gar nichts.“