Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dan Ceman mit seiner charmanten Frau und seiner entzückenden Tochter © KK/Facebook

Alle VSV-Fans sind davon ausgegangen, dass Rob Daum auch in der im Herbst beginnenden Meisterschaft hinter der VSV-Bande sich befinden wird. Damit wird es aber nix, denn die Villacher Verantwortlichen haben sich für Dan Ceman entschieden. Der Kanadier arbeitete bisher ausschließlich in Europa, konnte in Dänemark und in der Slowakei mit seinen Teams Meisterschaften gewinnen.