Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gepa

Rotation ist beim VSV angesagt. In den letzten beiden Spielen der EBEL-Qualirunde wird die Eiszeit bei den schon fix für die Play-offs qualifizierten Adlern angepasst. So bestiegen Kapitän Jamie Fraser, Kevin Schmidt und Keeper Brandon Maxwell, der 47 der bisherigen 48 Saisonspiele machte, nicht den Bus ins Ländle. Dafür wird Alexander Schmidt zu seinem ersten Einsatz in der EBEL kommen. Außerdem herrschte in den Katakomben der Villacher Stadthalle ein reges Treiben zwischen den Kabinen. So holten die U20-Cracks Martin Urbanek und Samuel Müller ebenfalls ihre Sachen aus der Junioren-Umkleide, wie Torhüter Jakob Sprachmann. Auch der vierte Sturm Alagic-Maxa-Wappis oder Stefan Bacher, zuletzt siebenter Verteidiger, werden mehr Eiszeit bekommen. Benjamin Lanzinger ist inzwischen wieder in Zell am See.