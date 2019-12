Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jerry Pollastrone vergab vier Minuten vor dem Ende die große Chance auf den Ausgleich © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Zwei Mal zogen die Villacher Adler im Duell mit dem HC Znaim in dieser Saison bereits den Kürzeren. Zuletzt gab es vor einer Woche im Heimspiel gegen die Tschechen eine bittere 3:5-Niederlage. Der VSV trat bereits am Donnerstag also durchaus gewarnt die Reise nach Znaim an. Dementsprechend vorsichtig startete die Mannschaft von Trainer Jyrki Aho in das Spiel. Auch aufgrund des Ausfalles von Adis Alagic stellte der Finne seine Linien um. Patrick Björkstrand wurde wieder in den ersten Block zwischen Jerry Pollastrone und Brodie Reid gespannt. Anton Karlsson, Mika Lahti und Alex Lahoda bildeten den zweiten Sturm. In der dritten Linie stürmte zum ersten Mal Verteidiger Marko Pöyhönen zusammen mit Chris Collins und Martin Ulmer.