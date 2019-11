Facebook

Das mit der Liebe ist so eine Sache. Wer sie zulässt, riskiert, enttäuscht zu werden. Villach wirkt derzeit hin und her gerissen. So richtig traut man dem VSV wohl noch nicht. Die Zuschauerzahlen sind im Schnitt bei Heimspielen zwar leicht gestiegen (ca. 3000). Das war allerdings nach den letzten Jahren nicht besonders schwer.