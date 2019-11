Facebook

In Wien noch Matchwinner, in Linz nicht dabei © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

Der VSV konnte die Reise zum dritten Auswärtsspiel in Folge nur mit sechs Verteidigern antreten. Ausgerechnet den Kapitän hat es erwischt. In Wien in der Verlängerung noch Matchwinner, fehlt Jamie Fraser beim ersten Duell mit den Black Wings in dieser Saison. Fraser ist kurzfristig erkrankt, am Freitag, wenn es daheim wieder gegen Linz geht, sollte der Kanadier wieder fit sein.