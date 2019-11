Facebook

Bevor das Nationalteam am Montag zur Euro Hockey Challenge ins norwegische Lorenskog aufbricht und die EBEL für neun Tage pausiert, kommt es in Villach zum prestigeträchtigen Kärntner Derby. Die Vorzeichen für das Spiel sind ziemlich gegensätzlich. Während der VSV seit drei Spielen auf einen Punktezuwachs wartet, holten die Rotjacken in den letzten acht Spielen sieben Sieg, zuletzt ließen die Klagenfurter beim 5:1-Heimsieg den Dornbirnern keine Chance. Dennoch gegehn die Blau-Weißen mit einem guten Gefühl in das Duell, immerhin konnte man auch im ersten Saisonderby lange mit dem KAC mithalten, verlor etwas unglücklich mit 0:1, wo man erst zehn Minuten vor dem Ende den entscheidenden Gegentreffer kassierte.