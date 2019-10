Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

In beeindruckender Art und Weise eroberten die Villacher Adler im Heimspiel gegen die Graz 99ers den zweiten Platz in der Tabelle der EBEL zurück. Spielerisch hat die Mannschaft von Jyrki Aho noch Luft nach oben, doch die Bereitschaft und die Einstellung der Spieler war, wie schon so oft in der noch jungen Saison, vorbildhaft. Den zugegebenermaßen ziemlich desolaten Steirern wurde über 60 Minuten kein Raum zur Entfaltung gelassen, der VSV hatte das Spiel in jeder Phase unter Kontrolle. Das hatte mehrere Gründe: