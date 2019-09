Der VSV will heute im Ländle die ersten drei Punkte in der Fremde einfahren. Angereist ist man - ohne Kevin Schmidt und Brodie Reid - schon am Samstag. Alle Augen sind auf Martin Ulmer gerichtet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Ulmer freut sich auf ein Spiel vor Freunden und Familie © (c) GEPA pictures/ Jasmin Walter

Wenn der VSV heute in Dornbirn Jagd auf die ersten drei Punkte auswärts macht, ist bei einem Adler für Sondermotivation gesorgt. Stürmer Martin Ulmer läuft in blau-weiß in seiner Heimatstadt auf. „Es ist eine Ewigkeit her, dass ich zuletzt in Vorarlberg ein Spiel bestritten habe“, sagt der Stürmer, der schon als Kind in die Schweiz ging. Ulmer wird auch in der Dornbirner Messehalle für zusätzlichen Besucherandrang sorgen. „Ich muss noch bei den Bulldogs anfragen, eigentlich bräuchte ich 50 Karten nur für meine Familie und Freunde“, strahlt der stets gut aufgelegte Doppeltorschütze vom 3:1-Heimsieg gegen Fehervar am Freitag.