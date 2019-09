Facebook

Markus Schlacher verkörpert ´Blaues Bluat´ © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Neben Stefan Bacher und Nico Brunner zählt er zu den dienstältesten Villacher Akteuren, geht heuer in seine achte Saison mit dem VSV und insgesamt seine 16. in der EBEL. Markus Schlacher ist seit Jahren nicht nur ein Fixpunkt in der Verteidigung der Draustädter, sondern auch in der Kabine eine wichtige Persönlichkeit. „Ich bringe immer ein bisschen Schmäh in die Kabine. Wenn mich junge Spieler brauchen, bin ich da und stehe mit Rat und Tat zur Verfügung“, beschreibt der 32-jährige seine Rolle. Sich selbst stellt der zweifache Familienvater stets in den Dienst der Mannschaft, ordnet alles dem gemeinsamen Erfolg unter.