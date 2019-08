Facebook

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Einen großen Umbruch versprach der neuen VSV-Vorstand nach dem Ende der vergangenen und doch sehr enttäuschenden Saison. Von den Imports blieben lediglich der stets verlässliche Jamie Fraser und Jerry Pollastrone an Bord. Neun neue Gastarbeiter wurden verpflichtet, dazu noch Martin Ulmer, der aus der Schweizer NLB in die Draustadt kam. Beim ersten und einzigen Heimtest gegen den regierenden AHL-Meister Olimpija Ljubljana vermissten die Zuschauer allerdings den angeschlagenen Verteidiger Alen Bibic, Patrick Spannring und Neo-Goalie Brandon Maxwell.

Die 3200 Schaulustigen ließen sich die merkbare Aufbruchsstimmung dadurch aber nicht vermiesen, begutachteten mit großer Sorgfalt und Neugier die ersten Schritte ihrer „neuen“ Villacher Adler.



Die hatten das Spiel gegen die Slowenen zwar von Anfang an unter Kontrolle, erarbeiteten sich viele aussichtsreiche Chancen, lediglich Tor wollte keines Fallen. Vor allem im Kombinationsspiel merkte man, dass gewisse Automatismen noch fehlen. Dennoch hinterließ die Mannschaft eine durchaus positiven Eindruck. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre der Sieg wohl wesentlich höher ausgefallen. So mussten die Adler bis zur 57. Minute warten, ehe Kevin Schmidt einen Konter sicher zum 1:0 verwerten konnte und damit gleichzeitig auch zum Endstand traf.



VSV – Ljubljana 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)



Tor: Schmidt (57.)



VSV-Aufstellung: Schmid (Schluderbacher); Fraser-Pöyhönen, Schmidt-Wolf, Schlacher-Brunner, Urbanek-Bacher; Pollastrone-Bjorkstrand-Ulmer, Karaban-Collins-Karlsson, Alagic-Lahti-Lahoda, Kromp-Maxa-Judth;

„Trotz der tollen Kulisse, war das Spiel nicht wirklich berauschend. Nur mit dem letzten Drittel war ich zufrieden“, resümierte auch Trainernach dem Spiel.Aufgrund der drei Ausfälle hatten einige Youngsters die Möglichkeit, sich zu empfehlen. Nicht nur Goalie, der bereits im ersten Test gegen MAC Budapest eine starke Leistung bot, agierte sehr souverän und feierte am Ende ein hochverdientes Shutout. Auch der erst 17-jährige, sowieließen einige Male ihr Können aufblitzen. Für Urbanek war es der erste Einsatz in der Kampfmannschaft vor heimischer Kulisse.