In den nächsten Tagen wird die neue Nummer eins im Tor des VSV in Villach erwartet. 5:4-Overtime-Sieg bei erstem Test in Budapest.

© Gepa

Nicht einmal eine Woche ist es her, dass der VSV und Goalie Dan Bakala getrennte Wege gegangen sind, schon steht ein neuer „Einser“ vor der Tür. Der neue Mann ist Brandon Maxwell, der in den letzten vier Saisonen in der tschechischen Extraliga das Tor hütete. Der 28-jährige wurde 2009 von den Colorado Avalanche gedraftet und wird in den nächsten Tagen in Villach erwartet.