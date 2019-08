Facebook

VSV-Torhüter Dan Bakala © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Die Vorbereitung beim VSV auf die kommende Saison läuft auf Hochtouren. Besonderes jetzt wiegen personelle Ausfälle schwer, weil die Mannschaft in Trainingsmomenten wie diesen, die Basis für die nächsten Monate legt. Und was kann einen mehr zurückwerfen, als der Wegfall des Nummer-Eins-Goalies. Die Villacher stehen gerade vor diesem Problem. Dan Bakala soll sich beim Dienstag-Training so schwer verletzt haben, dass der Klub noch am Abend (bevor die MR-Untersuchung durchgeführt worden ist) den internationalen Torhüter-Markt zu sondieren begonnen hat. Zumindest wurde es der Mannschaft so mitgeteilt.