1. Heute startet in der Erste Bank Eishockey Liga die Zwischenrunde. Wie lautet die Ausgangsposition des VSV?

Die Blau-Weißen rittern in der Qualifikationsrunde um einen der beiden vakanten Play-off-Plätze und haben derzeit aufgrund der bereits vergebenen Bonuspunkte vier Punkte Rückstand. Allein unter diesem Gesichtspunkt sind die Villacher Außenseiter. Zuletzt vor drei Saisonen schafften es der Siebente und zugleich der Achte den Viertelfinaleinzug (VSV & KAC). Bis auf Znaim in der Saison 2011/12 konnte sich allerdings auch kein Team ohne Bonuspunkte qualifizieren.