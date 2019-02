Facebook

ICE HOCKEY - EBEL, Dornbirn, media day © (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Wenn der VSV heute auf Dornbirn trifft, stehen sich zwei Teams gegenüber, deren Philosophien nicht unterschiedlicher sein könnten. Während man in Villach nicht erst seit dem Sommer den „österreichischen Weg“ forciert, greifen die Vorarlberger seit ihrem Ligaeintritt auf eine Vielzahl an Importspielern zurück. Dennoch reichte es heuer nicht für die direkte Play-off-Qualifikation.



Mit der am Montag beschlossenen „Punkteregel neu“, die zukünftig nur mehr 44 Punkte für ausländische Spieler vorsieht, wird sich die Kaderliste der Bulldogs im Sommer merklich verändern müssen. Obmann Alexander Kutzer relativiert jedoch: „Die neue Regelung ist ein Ligavorschlag an den ÖEHV, der im Gegenzug einige Punkte erfüllen muss.“ Welche das sein könnten, ließ er allerdings offen, nimmt aber gleichzeitig den österreichischen Verband in die Pflicht: „Der ÖEHV ist schuld daran, dass seit Jahrzehnten immer weniger Österreicher in die Liga kommen. Es muss sich dringend etwas ändern. Sogenannte Experten sehen am österreichischen Markt noch sehr viel Potenzial, ich bin gespannt, wie das ausgehen wird.“

Von der Kritik an der Nachwuchsarbeit in Vorarlberg hält der Obmann nichts: „Wir produzieren immer wieder sehr gute Spieler, die von den großen Vereinen, wie Salzburg, Linz oder dem KAC abgeworben werden. Hier muss der Verband gegensteuern. Wir haben den Verantwortlichen einen Maßnahmenkatalog zukommen lassen, aber noch kein Feedback erhalten.“



Laut Kutzer ändere sich an seiner Planung für die nächste Spielzeit nichts. Er habe ein Budget, das eingehalten werden muss. Er gibt aber auch zu, dass es nun schwieriger sein wird, eine gewisse Kadertiefe zu erreichen. Das könnte unter Umständen auch bedeuten, dass einige Teams nur mehr mit drei Linien antreten, was klarerweise ein Rückschritt für das österreichische Eishockey wäre. Sollte Feldkirch in die EBEL einsteigen, würde ein richtiger Kampf um verfügbare Österreicher entbrennen. Nutznießer könnten die potenten Vereine sein. Das sind sie aber ohnehin immer.