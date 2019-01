Facebook

© (c) GEPA pictures/ Patrick Leuk

Die Vienna Capitals waren im Heimspiel gegen den VSV von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft, setzten die Adler phasenweise stark unter Druck. In Führung gingen allerdings die Gäste. Quasi aus dem Nichts nützen die Villacher einen Fehler der Caps-Defensive. Blain Down bediente Nico Brunner, dessen Direktabnahme überwand JP Lamoureux im Tor der Heimischen zur Führung. Und es kam noch besser. Nur zwei Minuten später zog Markus Schlacher von der blauen Linie ab und sorgte für die doch eher schmeichelhafte 2:0-Führung für die Blau-Weißen. In der 15. Minute hatten die Adler auch noch das nötige Glück, Wiens Sondre Olden traf nur den Pfosten.

Nach der Pause änderte sich am Spielgeschehen wenig. Die Heimischen hatten weiterhin das Kommando, wurden immer gefährlicher. In der 31. Minute reichten den Wienern acht Sekunden in numerischer Überlegenheit zum Anschlusstreffer. Andreas Nödl konnte den starken Dan Bakala erstmals an diesem Abend bezwingen. Nur 87 Sekunden später musste der VSV-Keeper erneut hinter sich greifen. Peter Schneider sorgte für den nicht unverdienten Ausgleich. Die Draustädter hielten trotz des Doppelpacks dagegen und konnten das Unentschieden in die zweite Pause bringen.

Capitals - VSV 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) Tore: Nödl (31./PP, 48./PP), Schneider (32.), Vause (45.), Mullen (50.) bzw. Brunner (8.), Schlacher (10.) VSV-Aufstellung: Bakala (Schluderbacher)

Fraser-Schlacher, Bacher-Sauve, Wolf-Stückler; Pollastrone-Down-Brunner, Kromp-Sharp- Alderson, Petrik-Maxa-Lahoda, Wohlfahrt;

Im Schlussabschnitt schwanden die Kräfte der Villacher zusehends. Mitundmusstegleich drei Stammkräfte vorgeben. Die drei Linien konnten mit dem guten Tempo der Wiener immer weniger Stand halten.Binnen fünf Minuten zogen die Wiener durch Tore von Vause, Nödl und Mullen schließlich auf 5:2 davon und stellten die Weichen auf Sieg.