Starkbaum verdankt dem VSV viel © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Es war immer sein Traum, in seiner Heimat professionell Eishockey zu spielen. Der Wiener Bernhard Starkbaum wird nicht müde, zu betonen, wie froh er über die späte Heimkehr in die Bundeshauptstadt ist. 2006 zog der heute 32-Jährige von den Wiener Eislöwen aus, um von einem der Besten zu lernen. „Wäre ich damals nicht zum VSV mit Tormanntrainer Markus Kerschbaumer gegangen, würde ich heute hier nicht stehen. Wir sind auch jetzt noch regelmäßig in Kontakt“, streut er seinem Lehrmeister Rosen. Kerschbaumer erkannte das Potenzial Starkbaums früh, formte ihn bis 2011 hinter Gert Prohaska zur Nummer eins, 2012 folgte der Sprung nach Schweden. Über Salzburg und ein verpatztes Kurz-Engagement in Kloten (Schweiz/NLB) zog es ihn nun zu den Vienna Capitals. „Ich fühle mich wohl, habe auch schon länger ein Haus in Großenzersdorf“, so Starkbaum.