Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Der EC Panaceo VSV schien im Heimspiel gegen Znaim den Schwung vom Auswärtssieg in Graz mitgenommen zu haben. Die Villacher gingen mit viel Tempo in die Partie und hatten von Beginn weg ein leichtes Übergewicht. Von den Tschechen kam im ersten Drittel nicht viel, die wenigen offensiven Akzente blieben meistens harmlos. Lediglich kurz vor der Pause musste auch Dan Bakala zweimal rettend eingreifen. Besser machten es die Heimischen, die immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten und schließlich auch mit dem Führungstreffer belohnt wurden. Markus Schlacher fälschte einen Schuss von Jamie Fraser unhaltbar zum 1:0 ab.

Als Nico Brunner in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte, schien der VSV alles im Griff zu haben. Die Adler machten die Rechnung aber ohne die Tschechen. Im ersten Powerplay konnte Znaim nämlich den Anschlusstreffer erzielen. Kurz vor der Pause dann der Schock. Binnen 61 Sekunden drehten die Gäste das Spiel komplett, plötzlich lagen die Heimsichen 2:3 hinten.

VSV - Znaim 4:6 (1:0, 1:3, 2:3) Tore: Schlacher (15.), Brunner (24.), Sharp (42./PP), Alderson (54.) bzw. Kalus (31./PP), Oscadal (38.), Matus (39.), Kujawinski (43.), Mrazek (53.), Novak (60./EN) VSV-Aufstellung: Bakala (Schluderbacher);

Fraser-Pelech, Wolf-Sauve, DeSantis-Bacher, Pollastrone-Down-Brunner, Spannring-Sharp-Alderson, Petrik-Maxa-Schlacher, Lanzinger-Kromp-Lahoda;

In den letzten zwanzig Minuten kam der VSV mit neuer Energie aus der Kabine und bestätigte eindrucksvoll die gute Powerplay-Statistik der letzten Spiele. In ihrer zweiten numerischen Überlegenheit in diesem Spiel dauerte es lediglich neun Sekunden, eheden wichtigen Ausgleich markieren konnte. Aber wieder konnten die Gäste zurückschlagen. Nicht einmal eine Minute später ging Znaim erneut in Führung (50.). Die Villacher setzten nun alles auf eine Karte, doch bis auf eine Riesenchance von Yann Sauvè, blieben die Heimischen harmlos. Im Konter stellte schließlich Petr Mrazek auf 5:3 für die Tschechen.

Brandon Alderson konnte zwar nur 25 Sekunden später den VSV-Rückstand auf ein Tor verkleinern, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Der Empty-Net-Treffer 38 Sekunden vor dem Ende besiegelte die 4:6-Niederlage des VSV.