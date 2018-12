Der VSV spielte in Dornbirn gut mit, verschlief aber die Anfangsphasen aller drei Abschnitte. Am Ende siegten die Vorarlberger mit 3:1. Blaine Down sorgte für den einzigen Treffer.

Bernd Wolf © (c) GEPA pictures/ David Rodriguez

Der VSV erwischte einen schlechten Start beim Auswärtsmatch in Dornbirn. Das Spiel war erst 104 Sekunden alt, da jubelten die Vorarlberger bereits. Stefan Häußle hatte den Puck nach vorne getrieben und aus spitzem Winkel abgeschlossen. In der Folge entwickelte sich ein fast schon weihnachtlich, besinnliches Hin und Her, das nahezu gänzlich ohne Tormöglichkeiten auskam. So fiel der Ausgleich des oft gescholtenen Blaine Down schier aus dem Nichts. Bernd Wolf hatte den Puck auf Verdacht vor das Tor geschlenzt, Down stocherte konsequent nach und bescherte seinem Team das 1:1-Pausenremis (17.).

Obwohl man sich im Mitteldrittel spielerisch im Aufwind befand, kassierten die Villacher abermals früh einen Gegentreffer. Nach Stellungsfehler der Hintermannschaft kam Brodie Reid völlig alleine und mit viel Tempo vor das Gehäuse von Dan Bakala und netzte eiskalt im Kreuzeck ein (24.). Das Villacher Übergewicht sollte sich auf der Ergebnistafel bis zur Pause nicht wiederspiegeln. MacGregor Sharp (26.) scheiterte aus kurzer Distanz ebenso an Rasmus Rinne, wie Markus Schlacher 40 Sekunden vor der Sirene nach sehenswertem Sololauf.

Und auch im Schlussabschnitt wurde der Start verschlafen. Brodie Dupont fälschte nach knapp vier Minuten einen Connelly-Hammer unhaltbar ab, sorgte für die Vorentscheidung. Auf eine adäquate Antwort der Blau-Weißen wartete man nämlich vergebens. Das vorweihnachtliche Zusammentreffen im Ländle plätscherte nun etwas dahin, die Bulldogs spielten den Sieg souverän nach Hause.

Dornbirn - VSV 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Tore: Häußle (2.), Reid (24.), Dupont (44.) bzw. Down (17.) Aufstellung VSV: Bakala (Schluderbacher); Fraser-Pelech, Wolf-Sauve, Bacher-DeSantis, Winkler; Pollastrone-Sharp-Spannring, Lanzinger-Maxa-Alderson, Schlacher-Down-Brunner, Petrik, Lahoda Schiedsrichter: Kellner & Sternat