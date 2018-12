Facebook

Ulf Wallisch trat als Geschäftsführer des VSV zurück © (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Um 14.30 Uhr begann in Villach ein Meeting bei Bürgermeister Günther Albel. Da hat VSV-Geschäftsführer und Vorstand Ulf Wallisch seinen Rücktritt bekannt gegeben und an die neue Führungsriege übergeben. In einer ersten kurzen Stellungnahme sagte Wallisch schon vorher am Telefon: "Ich werde zurücktreten."

