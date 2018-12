Trotz einer frühen 1:0-Führung mussten sich die Villacher Adler gegen Fehervar am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Drei Gegentore kassierte der VSV innerhalb von sechs Minuten.

© (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Nur wenige Sekunden waren im Spiel zwischen dem VSV und Fehervar gespielt, da musste Dan Bakala erstmals rettend eingreifen. Denoch übernahmen die Adler in den ersten zehn Spielminuten das Kommando. Stefan Bacher brachte die Heimischen nach nur 91 Sekunden in Front. Ab der Mitte des ersten Drittels wurden aber auch die Gäste gefährlicher, scheiterten aber noch am ausgezeichnet postierten VSV-Goalie. Kurz vor der Pause war es aber soweit. Harri Tikkanen sorgte für den Ausgleich.