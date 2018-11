Der VSV führte in Fehervar mit 2:0, ein Doppelschlag sowie ein spätes Gegentor besiegelten die zehnte Auswärtsniederlage in Folge. Die Treffer der Youngster Maxa und Lahoda waren zu wenig.

Dan Bakala hielt zuvor stark, patzte aber am Ende © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Der VSV war in Fehervar lange das tonangebende Team, spielte vor allem zu Beginn frisch auf. In Ungarn traf man übrigens auf Ex-Trainer Hannu Järvenpää, der in seinen vier Jahren in Villach auch Trainer vom jetzigen VSV-Übungsleiter Gerhard Unterluggauer und Co-Trainer Markus Peintner war, und die ehemaligen Adler Andrew Sarauer und Ryan Glenn. Von müden Beinen nach 500 Kilometern Anreise war keine Spur, der VSV machte selbstbewusst das Spiel. Sowohl Jerry Pollastrone (4.) als auch Brandon Alderson (5.) klopften nach Sololäufen früh bei Fehervar-Keeper MacMillan Carruth an. Den größten Sitzer ließ der aufgerückte Jason DeSantis, der frei im Slot zum Abschluss kam, liegen.

Felix Maxa belohnte sein Team 29 Sekunden vor der Pausensirene doch noch in sehenswerter Manier für den betriebenen Aufwand. Nach einem Scheibengewinn von Matt Pelech in der neutralen Zone zog Maxa alleine auf das Tor und versenkte die Scheibe per Schlenzer im kurzen Kreuzeck zu seinem dritten Treffer in den letzten vier Spielen. Für die knappe 1:0-Pausenführung zeichnete auch Torhüter Dan Bakala verantwortlich, der gerade in der Schlussphase immer wieder auf dem Posten war.

Doppelschlag als Dämpfer

Eigentlich machten die Adler im Mitteldrittel dort weiter, wo sie im ersten Abschnitt angefangen hatten. Dennoch sollte es zur Spielmitte plötzlich 2:2 stehen. Kurz nachdem Bakala eine "Zwei-auf-Null"-Situation durch Aron Reisz und Tamas Sarpatki entschärft hatte (24.), luchste Alexander Lahoda der ungarischen Defensive die die Scheibe ab und stürmte drauf los. In Kombination mit Kevin Goumas fand der Puck den Weg zu Alderson dessen Rebound Lahoda selbst zum 2:0 und seinem zweiten Saisontor verwerten konnte (26.).

Im direkten Gegenzug musste Blaine Down in die Kühlbox, Sarauer ließ sich aus kurzer Distanz nicht zweimal bitten und netzte ein (27.). 145 Sekunden später stand Csanad Erdely goldrichtig und überwand Bakala zum zweiten Mal - der Doppelschlag zum Pausenremis war perfekt.

Der Schlussabschnitt war von Nervosität auf beiden Seiten geprägt, man wartete auf Fehler des Gegenübers. Chancen gab es wenig, die einzige große verwertete die Järvenpää-Truppe aber sogleich. In Minute 55 verlor Maxa die Scheibe an der gegnerischen blauen Linie und Erdely war auf und davon. Weil er sich die Scheibe weit vorgelegt hatte, hoffte Bakala mit einem Ausflug fast bis zur eigenen blauen Linie sie noch zu erhaschen. Doch der Villacher Keeper irrte: Erdely umspielte ihn und netzte ins leere Tor zur Entscheidung ein. Der Empty-Net-Treffer von Eric Meland war nur mehr Formsache (60.).